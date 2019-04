Hondje uit gloeiend hete auto bevrijd

De politie in Weert heeft zondag een hondje uit een gloeiend hete auto gehaald. De Jack Russell bewoog volgens de politie al bijna niet meer. In de auto was het met een temperatuur van ruim veertig graden Celsius veel te warm voor het beestje. De hond zat al lang in de auto en was bevangen door de hitte, aldus de politie.

„Wij konden de eigenaar snel vinden, waardoor een gebroken ruit hem bespaard bleef. Een proces-verbaal echter niet”, aldus de politie. De eigenaar kan volgens de politie rekenen op zeker 500 euro boete.

Volgens lokale media speelde het incident zich af in Nederweert-Eind, vlakbij Weert. De politie kon dat niet bevestigen.