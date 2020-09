Honderdste warme dag van het jaar genoteerd

Voor de honderdste keer dit jaar is officieel sprake van een warme dag. In De Bilt werd het om 12.50 uur 20,5 graden en daarmee is het volgens Weeronline de honderdste keer dat de grens van 20 graden is overschreden.

Het is pas de elfde keer sinds 1901 dat dit gebeurt. Van die elf keer, met temperaturen van 20 graden en meer, waren er maar liefst zeven deze eeuw. In 2016, 2017 en 2018 werden drie jaar achtereen minimaal honderd warme dagen geteld, vorig jaar stokte de teller bij 99 warme dagen. Normaal gesproken wordt 85 keer een warme dag genoteerd.

De eerste officiële warme dag van het jaar was op 6 april. Die maand kwam het in totaal tot negen dagen waarop het minimaal 20 graden werd. In mei gebeurde dat 15 keer, in juni 21 keer. Juli was goed voor 22 warme dagen en augustus spande met 26 warme dagen de kroon.

Het jaar met de meeste warme dagen is tot nu toe 2018. Toen tikte de thermometer op maar liefst 132 dagen minimaal 20 graden aan.