Honderdste storing op Botlekbrug

De nieuwe Botlekbrug, die sinds 2015 in gebruik is, is vrijdagochtend voor de honderdste keer getroffen door een storing. De brug over de Oude Maas op snelweg A15 bij Spijkenisse is een van de grootste hefbruggen ter wereld.

Door storingen is de brug 0,4 procent van de tijd niet te gebruiken voor het wegverkeer en 0,8 procent van de tijd voor de scheepvaart, zo blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Verder is de brug 12 procent van de tijd niet beschikbaar voor het wegverkeer vanwege normale brugopeningen. Een brugopening duurt gemiddeld elf minuten.

In de afgelopen twaalf maanden waren er bij 5977 brugopeningen 27 storingen. Deze storingen veroorzaakten twaalf stremmingen voor het wegverkeer en 25 stremmingen voor het hoge scheepvaartverkeer.

Rijkswaterstaat denkt „dat het moeilijk zal worden om het storingspercentage van de brug naar nul te krijgen.”