Honderden voertuigen aan grens gecontroleerd

Zo’n tweehonderd Duitse, Belgische en Nederlandse agenten hebben woensdag aan de Zuid-Limburgse grens vele honderden voertuigen gecontroleerd. De gezamenlijke actie was gericht tegen rondreizende criminelen, zogeheten mobiel banditisme. De Limburgse politie hield daarbij een persoon aan die nog veertig dagen celstraf tegoed had. Verder werd een groot mes in beslag genomen en werd een bestuurder uit de auto gehaald die al jaren zonder rijbewijs reed. Ook werd nog 1500 euro aan openstaande boetes geïnd.

De Duitse politie arresteerde twee mensen. Waarvoor precies, wordt donderdag pas bekend. Dan publiceert de politie ook het totale resultaat van de gezamenlijke actie tegen mobiel banditisme met name uit Oost-Europese landen. De controles vonden aan beide landszijden plaats bij kleine en grote grensovergangen over een lengte van zo’n veertig kilometer tussen Heerlen, Aken (D) en het Belgische Eupen.

Een woordvoerder van de politie in Limburg sprak na afloop van een mooie samenwerking tussen politiemensen uit de drie landen, waarbij veel informatie kon worden uitgewisseld over deze vorm van criminaliteit.