Honderden vissen in ademnood in Maassluis

In het centrum van Maassluis worden honderden vissen uit de Zuidvliet gehaald omdat het zuurstofgehalte in het water heel laag is. Het lage zuurstofgehalte werd ontdekt, nadat maandagochtend dode en naar zuurstof happende vissen in het water werden aangetroffen.

De nog levende vissen worden overgebracht naar de nabijgelegen Noordvliet. De dode vissen worden geruimd. Volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Delfland zal het grootste deel van de vissen het overleven.

Waardoor het lage zuurstofgehalte wordt veroorzaakt, is nog onduidelijk. Er zijn monsters van het water genomen. Of bluswater van een brand op een boerenbedrijf in Maasland dat eerder in sloten terechtkwam de boosdoener is, is volgens de woordvoerder onwaarschijnlijk, maar het wordt op dit moment ook niet volledig uitgesloten.