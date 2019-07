Honderden varkens dood door hitte

Bij een veeteeltbedrijf in het Zuid-Hollandse Middelharnis zijn dinsdag enkele honderden varkens omgekomen. Volgens de gemeente is het uitvallen van de ventilatie in combinatie met de hoge temperatuur de dieren fataal geworden.

De storing in het ventilatiesysteem ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag. De eigenaar van het bedrijf ontdekte woensdagochtend dat het mis was in de stal.

De dieren die nog in leven waren, zijn met spoed uit de stal gehaald. De dode dieren worden afgevoerd naar een destructiebedrijf.

De eigenaar heeft het incident gemeld bij de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze instanties doen onderzoek.