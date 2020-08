Honderden tips over grijze Mazda in zaak doodgereden Tamar

De politie Zaanstreek-Waterland heeft woensdagmiddag- en avond honderden tips binnengekregen over de grijze Mazda 3, die mogelijk verband heeft met de fatale aanrijding van het meisje Tamar (14) uit Marken. Dat zegt een politiewoordvoerder. Hij kon nog niet aangeven of de tips meer licht werpen op de herkomst van de auto. Het voertuig heeft witte kentekenplaten die op de gepubliceerde beelden niet leesbaar zijn.

Ook kon de woordvoerder nog niet zeggen of er zich al mensen hebben gemeld die meer beeldmateriaal hebben.

Op de camerabeelden is te zien dat de Mazda in de nacht van het ongeval op de parkeerplaats aan de Kruisbaakweg op Marken aankomt. Ruim twee uur later kijken twee personen enige tijd naar de voorkant van de grijze Mazda 3.