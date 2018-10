Honderden tenten als klaslokaal op Sulawesi

Unicef begint op Sulawesi, dat eind vorige maand werd getroffen door een natuurramp, met het neerzetten van 450 tenten. Ze gaan tijdelijk dienen als leslokalen. De eerste 21 tenten zijn inmiddels opgezet op het Indonesische eiland, als onderdeel van in totaal 30 ton aan hulpgoederen die dinsdag aankomt.

Door de aardbeving en daaropvolgende tsunami zijn zo’n 1200 scholen zwaar beschadigd. Volgens het kinderfonds van de Verenigde Naties is onderwijs een goed hulpmiddel in noodgevallen zoals dit. „Op school kunnen we de kinderen opvangen, hen psychosociale bijstand verlenen en hen beschermen tegen uitbuiting”, aldus Debora Comini, directeur van Unicef in Indonesië.

De Unicef-tenten, goed voor twee klaslokalen per tent, worden de komende dagen opgezet in de getroffen gebieden op Sulawesi.

De Nationale Actiedag voor Sulawesi op radio en televisie bracht vorige week ruim 11 miljoen euro op.