Honderden schademeldingen na beving Zeerijp

In de Groningse plaats Zeerijp, ten noorden van Loppersum, heeft maandagmiddag een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 3.4. Het is de zwaarste aardbeving in Groningen sinds 2012. Bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn tot nu toe 316 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben opgelopen.

De NAM moet binnen 48 uur de aardbeving in Groningen analyseren en maatregelen voorstellen. Dat eist de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In het uiterste geval kan de SodM aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) adviseren dat de gasproductie heel fors wordt teruggeschroefd of dat grote delen van het aardgasveld buiten gebruik worden gesteld.

Wiebes zei na de beving dat „de gaswinning in Groningen deze kabinetsperiode maximaal moet worden verminderd. Wat we ook maar kunnen verzinnen. We moeten de gaswinning omlaag krijgen.”

„Dit is een enorme klap voor Groningen”, zegt René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. „Het maakt in één klap duidelijk dat het een misverstand is dat de bodem in Groningen rustiger wordt.”

SP-Kamerlid Sandra Beckerman, die in Groningen was tijdens de beving, wil dat de Tweede Kamer eerder terugkomt van reces om de beving te bespreken.

De aardbeving is met een kracht van 3.4 de op twee na zwaarste beving ooit in Nederland als gevolg van gaswinning. De zwaarste aardbeving in Noord-Nederland had een kracht van 3.6. Die was in Huizinge in augustus 2012. De op een na grootste was de beving (3.5) in Westeremden in 2006.

De zwaarste aardbeving ooit in Nederland gemeten, was in 1992 in Roermond. Die beving, niet veroorzaakt door gaswinning, had een kracht van 5.8.