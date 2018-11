Honderden protesteren tegen verbreding A27

Tussen de vijf- en zeshonderd mensen hebben zondag in Utrecht meegedaan aan een protest tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. De actie bestond onder meer uit een fietstocht door Utrecht, beginnend op het Domplein. Cabaretier Vincent Bijlo was een van de sprekers. „Meer asfalt is echt niet de oplossing”, zei hij.

Mede dankzij het goede weer was de opkomst boven verwachting, zei een woordvoerder van actiegroep Bescherm het bos.

De A27 aan de oostkant van Utrecht is een heel druk verkeersknooppunt. De A12 sluit erop aan en er is een vertakking naar de A28. Er staan dagelijks veel files. Rijkswaterstaat wil daarom vanaf 2020 extra rijstroken aanleggen en verkeersstromen scheiden. Dat zou ten koste gaan van een strook bos bij Amelisweerd. De tegenstanders vrezen een toename van het verkeersaanbod en uitstoot van schadelijke stoffen.

In de jaren zeventig leidde de aanleg van de A27 door het landgoed Amelisweerd ook tot protesten en bezettingsacties. Die hadden tot gevolg dat de weg in 1986 uiteindelijk veel smaller werd gemaakt dan gepland. Een jaar of tien geleden kwam opnieuw een plan voor verbreding naar buiten.