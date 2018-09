„Honderden oude moord- en zedenzaken kunnen opgelost”

Het coldcaseteam van de politie wil oude bloedsporen van moordenaars en verkrachters gebruiken voor DNA-onderzoek. Daarmee kan het team vermoedelijk honderden oude moord- en zedenzaken oplossen, zegt Carina van Leeuwen van het coldcaseteam tegen actualiteitenprogramma EenVandaag.

Vanwege privacyredenen is dat nu niet toegestaan. Het gaat om ruim 20.000 bloedmonsters die zijn opgeslagen in de vriezer van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het bloed is afgenomen bij moordenaars en verkrachters, maar ook verdachten en getuigen van zware misdrijven in de periode eind jaren zestig tot eind jaren negentig. De namen van die personen zijn bekend bij het NFI.