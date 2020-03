Honderden moskeeën dicht vanwege coronavirus

Honderden moskeeën in Nederland hebben de vrijdaggebeden afgelast. De moskeeën blijven vrijdag gesloten. Dat zegt een woordvoerder van het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden.

Bij het samenwerkingsverband zijn 33 organisaties aangesloten in onder meer Den Haag en Leiden. De woordvoerder heeft uit contacten vernomen dat ook elders in het land veel moskeeën vrijdag dicht blijven. Het kabinet riep donderdag onder meer op om niet in groepen van meer dan honderd mensen in een kleinere ruimte bij elkaar te komen.