Honderden mensen juichen koningspaar toe

Koningin Elizabeth heeft dinsdagmiddag koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor een lunch ontvangen op Buckingham Palace. Onderweg naar het paleis werd het koningspaar toegejuicht door honderden mensen.

Aan het begin van het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk begroette koningin Elizabeth koning Willem-Alexander en koningin Máxima met kussen op de Horse Guards Parade. Vervolgens inspecteerde de koning de erewacht samen met prins Charles.

Daarna ging het gezelschap in koetsen naar Buckingham Palace. Onderweg werd het gezelschap toegejuicht door enkele honderden mensen die zich hadden verzameld langs de met Nederlandse vlaggen versierde The Mall.

Op Buckingham Palace schoof het koningspaar aan voor de lunch. Daarna wisselden de vorsten over en weer cadeaus uit en bekeken ze schilderijen in de Picture Gallery in Buckingham Palace. Tot de kunstcollectie van de Britse koninklijke familie behoren onder meer veel Nederlandse meesters.

Later op de dag worden Willem-Alexander en Máxima verwacht bij Westminster Abbey. Daar wordt een krans gelegd bij het graf van de onbekende soldaat en krijgt het koningspaar een rondleiding door de kerk. Er wordt onder meer gestopt bij de graven van Willem III en zijn vrouw Mary. Vervolgens gaan ze naar het Britse parlement, waar de koning een toespraak geeft.

Aan het einde van de middag keren Willem-Alexander en Máxima terug naar Buckingham Palace. Daar heeft het paar een ontmoeting met oppositieleider Jeremy Corbyn. Dinsdagavond vindt daar ook het staatsbanket plaats.