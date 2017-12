Honderden mensen bij uitvaart Ivana Smit

Vele honderden familieleden, vrienden en bekenden woonden zaterdagmiddag in Roermond de uitvaartplechtigheid bij van het Nederlandse fotomodel Ivana Smit. Ze werden toegesproken door onder anderen haar broer, een vriendin, twee ooms en een tante van Ivana.

Voor het zalencomplex Forum, waar de plechtigheid plaatshad, vormden mannen met zwarte rouwbanden en het opschrift „RIP Ivana” een erehaag.

De achttienjarige Smit overleed op 7 december na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Haar dood is volgens de nabestaanden omgeven met vraagtekens. De familie heeft geen vertrouwen in de Maleisische politie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie stelt een oriënterend onderzoek in naar de dood van Ivana.

Ivana was na een avondje stappen beland in het appartement van een Amerikaans zakenman en diens echtgenote. Daar viel zij vanaf het balkon op de twintigste verdieping naar beneden. Volgens de familie is er sprake van een misdrijf. „Een dood onder verdachte omstandigheden, waarbij vele vragen onbeantwoord bleven”, zei haar oom Alex het tijdens zijn toespraak zaterdag in Roermond.

Vanaf haar tweede jaar groeide Ivana op bij haar grootouders in Penang, Maleisië. Ze volgde daar de internationale school en sprak onder meer Engels, Maleis, Mandarijn Chinees en Koreaans.