Honderden meldingen over bakfiets Babboe

Naar schatting 500 van de 3500 eigenaren van het tweewielige bakfietsmodel City hebben zich inmiddels gemeld bij bakfietsenfabrikant Babboe. Het bedrijf belooft dat de fabricagefouten bij de aangemelde fietsen die zijn geproduceerd vanaf 2010 tot en met 2012 en van 2017 tot en met juni 2018 nog deze week kosteloos worden hersteld, desgewenst aan huis.

Het bedrijf wil geen enkele risico nemen en zoekt daarom snel contact met de gebruikers die zich nog niet hebben gemeld. Het euvel kwam aan het licht door kwaliteitstesten van het model City. De NVWA liet maandag eveneens een veiligheidswaarschuwing uitgaan, inclusief een opsomming van de desbetreffende framenummers.

Bij intensief gebruik kunnen er mogelijk haarscheurtjes in het frame ontstaan. Deze scheurtjes kunnen leiden tot een breuk van het frame en een onveilige situatie opleveren. Het gaat om framenummers beginnend met GB10, GB11, GB12, GB16K, GB16L, GB17, GB18, U17, U18, WSP3 en WSP. Die kunnen worden gecontroleerd via de speciaal in het leven geroepen website controleerjeframe.nl.

Het bedrijf in Amersfoort liet vrijdag al een waarschuwing uitgaan en heeft alle eigenaren in een persoonlijke mail benaderd. Eigenaren is aangeboden de gebreken zo snel mogelijk te verhelpen. De mobiele bakfietsservice van het bedrijf wordt ingezet om frames op halen en te vervangen.