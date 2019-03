Enkele honderden scholieren lopen in Amsterdam mee in een klimaatmars. Ze verzamelden zich op de Dam en gaan van daaruit in optocht naar het Museumplein.

Youth for Climate heeft deze nieuwe mars van ‘klimaatspijbelaars’ op touw gezet, omdat de organisatie ontevreden was over het gesprek met premier Rutte en minister Wiebes, dat volgde op de grote scholierenmanifestatie op 7 februari in Den Haag.