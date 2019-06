Honderden kinderen lopen weg uit asielopvang

Er zijn de afgelopen 4,5 jaar ruim 1600 asielkinderen weggelopen uit opvanglocaties. De kinderen zijn „met onbekende bestemming” vertrokken en het is niet duidelijk waar ze nu verblijven.

De NRC vroeg cijfers hierover op bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en bij Nidos, die de voogdij heeft over alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. Doordat de cijfers van Nidos eerder niet werden meegerekend, zijn de aantallen volgens de krant hoger dan tot nu toe bekend.

Een klein deel van de jonge asielzoekers komt in de beschermde opvang terecht, een plek voor (mogelijke) slachtoffers van uitbuiting, waar de kinderen intensief worden begeleiding. Een ander deel van de kinderen vertrekt, volgens de organisaties, naar familie en vrienden in Duitsland, België of Frankrijk. Maar er zijn ook signalen dat ze in een uitbuitingssituatie belanden. Een substantieel deel van de weggelopen kinderen komt uit Marokko (325), Algerije (190), Afghanistan (167), Syrië (114) en Eritrea (114).

De vreemdelingenpolitie in Rotterdam treft regelmatig minderjarige vreemdelingen aan. Ze worden op de taxi naar het opvangcentrum in Ter Apel gezet, waar ze de asielprocedure starten. Maar niet alle kinderen melden zich bij de opvanglocatie. Ze worden netjes afgezet voor de poort, zegt een agent, maar gaan niet naar binnen of verdwijnen na een half nachtje in de opvang, voor er contact is geweest met een voogd.

Het internationale journalistencollectief ”Lost in Europe”, waarvan de NRC deel uitmaakt, doet onderzoek naar weggelopen asielkinderen.