In een woning in Arnhem is woensdag 400 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De bewoner is aangehouden. Een politiewoordvoerder spreekt van een „best wel forse vondst”.

Het vuurwerk werd aangetroffen in een woning aan de Janskerkstraat. Al snel bleek dat er geen direct gevaar was voor omwonenden. Toch werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen om te kijken of de situatie veilig genoeg was om het vuurwerk meteen af te voeren. Dat was het geval. Het vuurwerk wordt vernietigd.