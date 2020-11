Honderden kilo’s illegaal vuurwerk gevonden in Gelderland

De politie heeft deze week honderden kilo’s illegaal vuurwerk gevonden op twee plaatsen in Gelderland. De explosieven werden aangetroffen in containers en in een schuur.

In containers aan de Van Dijkhuizenstraat in Nijkerkerveen trof de politie 330 kilo illegaal vuurwerk aan. Een 50-jarige man uit de gemeente Nijkerk is aangehouden in verband met de vondst. De politie kwam de partij op het spoor na een anonieme tip.

Aan de Boutlaan in Herwijnen werden 600 cobra’s gevonden. Die lagen opgeslagen in een schuur. Een 25-jarige man uit die plaats is aangehouden. Ook daar leidde een anonieme tip tot de vondst.

De politie waarschuwt dat de opslag van illegaal vuurwerk in woonwijken gevaarlijk is voor de buurt. Mensen die gepakt worden met illegaal vuurwerk krijgen een strafblad.