Honderden kilo’s goud gevonden bij inval metaalrecyclingbedrijf

Bij de inval afgelopen zaterdag in een metaalrecyclingsbedrijf in Venlo hebben de opsporingsdiensten honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in beslag genomen. Verder legden politie, FIOD en Openbaar Ministerie (OM) voor ruim een miljoen euro beslag op contant geld, onroerend goed, auto’s en horloges. Twee functionarissen van het bedrijf zijn gearresteerd, maakte het OM woensdag bekend.

De invallen zaterdag in het bedrijf en woningen van functionarissen vond plaats op verdenking van witwassen van criminele geldstromen, valsheid in geschrift, heling en diverse milieudelicten. Bij de inval vond de politie ook zo’n tien vuurwapens en munitie.

FIOD en politie onderzoeken administratie en geldstromen van het bedrijf. Ze willen weten waar de afvalstromen van het bedrijf vandaan komen en waar die heen gaan. Het OM verdenkt het bedrijf ervan crimineel geld wit te wassen middels gesjoemel met de administratie.

Het bedrijf zamelde weliswaar afval in om te recyclen, maar dat gebeurde onvoldoende, zodat het afval zich opstapelde tot een hoogte van meer dan 10 meter. Daardoor viel het afval deels op een naastgelegen terrein. Het gaat om onder meer schrootafval, lood, zink, koper, elektromotoren en transformatoren.

FIOD en politie legden beslag op drie woningen, administratie, honderden kilo’s edelmetalen waaronder goud, 450.000 euro contant geld, auto’s waaronder een Maserati, Ferrari en een Porsche, en verder op zeventien dure horloges. Ook vonden de opsporingsdiensten er gestolen goederen zoals metalen platen. Daarnaast is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie de komende dagen bezig met het ontmantelen van een container met verouderde munitie en mortieren.

Bij het onderzoek kregen de speurders hulp van een speciaal zoekteam van Defensie dat verborgen ruimtes opspoort.