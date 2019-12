Honderden kilo’s cocaïne tussen vruchten

De douane heeft woensdag in de Rotterdamse haven 550 kilo cocaïne gevonden tussen een lading mango’s. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt. De container waarin de drugs lagen was afkomstig uit Brazilië. De lading was bestemd voor Duitsland. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Het OM liet ook weten dat maandag ook al een partij cocaïne werd aangetroffen in de Rotterdamse haven. Toen ging het om 150 kilo. De drugs waren verstopt in een container met meloenen, die net als de container van woensdag uit Brazilië afkomstig was. Ook bij deze vondst zijn geen mensen opgepakt.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.