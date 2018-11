Honderden kalveren afgemaakt na stalbrand

Tussen de twee- en driehonderd kalveren zijn donderdagochtend bij een stalbrand in Coevorden zodanig gewond geraakt, dat ze volgens de Veiligheidsregio Drenthe door een dierenarts moeten worden afgemaakt.

De brand in de stal bij een boerderij aan de Ballast in de Drentse plaats brak rond 10.20 uur uit. Het vuur is onder controle, maar het grootste deel van de kalfjes kon niet worden gered.

In het weekend kwamen in Barneveld 20.000 kippen om door een brand, kort daarvoor circa 4000 biggen in Heusden.