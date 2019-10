Honderden boeren op ring rond Groningen

Honderden boeren zijn woensdag om 13.30 uur begonnen aan een rondje met hun tractor over de ringweg van Groningen. Ze steunen daarmee hun protesterende collega’s in Den Haag.

Volgens boer Klaas Wolters, een van de initiatiefnemers van de actie, rijden er driehonderd tot vierhonderd tractors over de ringweg. „De opkomst is hoger dan verwacht”, zegt hij. De tractors rijden op één rijbaan. „Zo kan het andere verkeer ons rustig passeren. We willen laten zien dat we ook op een nette manier kunnen protesteren tegen het stikstofbeleid. We mijden ook bewust de spits. Voor de avonddrukte zijn we weer van de weg af”, aldus Wolters.

De tractors hadden zich op verschillende plekken verzameld. De politie begeleidt het protest. De actie is een initiatief van de Boerengroep Groningen, waar zo’n duizend boeren zich bij hebben aangesloten. Zij willen dat de stikstofregels in de provincie Groningen alsnog van tafel gaan. De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer heeft al meerdere keren laten weten dat hij dat niet gaat doen.