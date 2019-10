Honderden boeren op provinciehuis Leeuwarden

Enkele honderden boeren zijn vrijdag spontaan naar Leeuwarden getrokken. Velen kwamen op de tractor, de toegangswegen naar het provinciehuis stonden er vol mee. De boeren zijn boos vanwege de stikstofplannen.

Ze richtten hun woede vrijdag specifiek op de handtekening die de Friese gedeputeerde Johannes Kramer heeft gezet onder een provinciaal akkoord, waardoor boeren nog niet gebruikte productieruimte in hun vergunning wordt afgepakt, aldus voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond Harm Wiegersma. Het akkoord werd eerder deze week getekend, volgens de voorzitter zonder vooroverleg met boeren. „De hele boerenstand is in opstand.”

De protesterende boeren eisten dat Kramer zijn handtekening terugtrekt. „Het is de overheid die een ondeugdelijke wet heeft geschreven, die moet zelf de zaakjes op orde krijgen”, aldus Wiegersma, verwijzend naar het stikstofprobleem waarmee Nederland kampt doordat de Raad van State (RvS) eerder dit jaar een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid. Volgens Wiegersma is „het hek van de dam bij de boeren. Men is verbijsterd dat de boeren geslachtofferd worden voor iets waar ze niets aan kunnen doen.”

Kramer liet in een volgepakte zaal weten dat hij bereid is opnieuw naar de maatregelen te kijken. Dat leverde hem applaus op. „Jullie signaal is heel duidelijk en niet mis te verstaan”, aldus Kramer. Maar volgens de gedeputeerde is het probleem daarmee niet verholpen, want de stikstofcrisis blijft. „We zullen maatregelen moeten nemen.”

De politie riep mensen vrijdagmiddag op het centrum van Leeuwarden niet meer in te gaan vanwege de boeren die daar protesteren. „Het verkeer staat vast in verband met de vele tractoren”, twitterde de politie. Met name voor het provinciehuis stond het helemaal vast. Zo stonden de Tweebaksmarkt en de toegangswegen Keizersgracht, De Tuinen en de Turfmarkt vol met tractoren. Volgens Wiegersma waren ruim hun tractoren naar Leeuwarden gereden.