Honderden boeren bij spoeddebat in Leeuwarden

Naar schatting vijfhonderd boeren zijn aanwezig bij een spoeddebat in het provinciehuis van Leeuwarden over het stikstofbeleid. Bij het debat gaat het vooral om het handelen van gedeputeerde Johannes Kramer (FNP).

Verschillende publieksruimtes zitten vol. De boeren hadden vooraf een lunch aangeboden aan de Statenleden en onder meer melk, yoghurt en kaas meegenomen.

Gedeputeerde Johannes Kramer van Landbouw trok pas genomen stikstofmaatregelen afgelopen vrijdag weer in. Dit na een protest van boeren bij het provinciehuis. De afspraken had Kramer gemaakt met de andere provincies. Het spoeddebat was aangevraagd door Forum voor Democratie. Volgens fractievoorzitter Maarten Goudzwaard zijn de maatregelen genomen zonder raadpleging van Provinciale Staten en de boeren. Ook vindt hij dat Kramer te weinig opkomt voor de belangen van de Friese boeren. „Wij zijn trots op jullie”, zei Goudzwaard tegen het publiek.

Tractoren reden in de aanloop naar het debat door het centrum. Zij konden niet op de Tweebaksmarkt komen, waar het provinciehuis is gevestigd. De politie had de straat afgezet. Later op de middag kwamen andere wegen in Leeuwarden vol te staan met tractoren.