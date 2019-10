Honderden bezoekers voor Rainbow Warrior

Honderden belangstellenden hebben dit weekend een kijkje genomen aan boord van het actieschip Rainbow Warrior III van Greenpeace. Het zeilschip ligt afgemeerd aan de kade bij Kaap de Groene Hoop in thuishaven Amsterdam.

Volgens een woordvoerster werden de bezoekers rondgeleid in groepen en kregen ze dan een uitleg over de belevenissen van de bemanning. „Ze waren zeer onder de indruk van alle verhalen. Veel mensen vroegen hoe ze Greenpeace kunnen helpen”, zegt zij. De belangstellenden waren niet alleen Amsterdammers, maar ook veel toeristen, aldus de woordvoerster.

De meest recente actie van de Rainbow Warrior was gericht tegen afgedankte olieplatforms van Shell in de Noordzee, waarvan de oliemaatschappij de vervuilde fundamenten in zee wil laten vergaan.

De drie actieschepen van Greenpeace, Arctic Sunrise, Esperanza en Rainbow Warrior, varen onder Nederlandse vlag.