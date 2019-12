Honderden Arnhemmers van schuld af

Ruim 1400 Arnhemmers zijn op 1 januari 2020 van hun schuld bij de gemeente af. Arnhem scheldt mensen die 36 maanden lang hun best hebben gedaan om hun schuld af te lossen het nog openstaande bedrag kwijt. De regeling, die deel uitmaakt van nieuw debiteurenbeleid in de Gelderse hoofdstad, kost de gemeente in totaal 2,5 miljoen euro.

Arnhem wil niet langer dat inwoners met schulden door het invorderingsbeleid van de gemeente nog meer problemen krijgen. Daarom heeft de gemeente deze week ook besloten om in het vervolg 75 euro aan incassokosten te rekenen. Dat bedrag kon tot nu toe oplopen naar wel 700 euro. De gemeente rekent ook geen rente meer over betalingsachterstanden, aangezien het berekenen van rente de schuldenlast alleen maar verhoogt.

De gemeenteraad drong in juli aan op een soepeler schuldenbeleid.