Honderdduizenden persoonsgegevens gestolen, man aangehouden

De politie heeft een 53-jarige man uit Spijkenisse aangehouden die honderdduizenden persoonsgegevens heeft gestolen. Daarmee is voorkomen dat de gegevens mogelijk op straat kwamen te liggen.

De diefstal kwam uit nadat een bedrijf uit Utrecht erachter kwam dat in twee gevallen persoonsgegevens waren gebruikt door iemand die daar niet over zou mogen beschikken. Na aangifte kwam het Rotterdams cybercrimeteam bij de 53-jarige man uit Spijkenisse terecht. Op 28 augustus hielden zij hem aan in zijn woning. Hij wordt verdacht van computervredebreuk en het stelen en gebruiken van niet-openbare gegevens.

Over de werkwijze, het motief en verdere details geeft de politie in het kader van het onderzoek geen nadere informatie. De man blijft verdachte en wacht het onderzoek in vrijheid af.