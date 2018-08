Honderd doden per jaar door niet maken uitstrijkje

Jaarlijks overlijden ongeveer honderd vrouwen in Nederland omdat ze niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit schrijft het AD op basis van berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de afgelopen twee jaar 60 procent van de vrouwen die zijn opgeroepen deelnam aan het onderzoek. In 2015 was dat nog ongeveer 65 procent. Van de vrouwen die niet aan het onderzoek meedoen, sterven er jaarlijks 120 tot 150.

„Een grove schatting is dat 70 procent van hen sterft als gevolg van het niet of te laat screenen”, zegt programmacoördinator van het bevolkingsonderzoek Sandra van Dijk in de krant.

Kankerexperts zeggen in de krant dat de voorlichting over het onderzoek beter moet.