Honderd dagen wachten op een kabinet

Het is vrijdag honderd dagen geleden dat Nederland een nieuwe Tweede Kamer koos, maar een nieuw kabinet is er nog altijd niet. Dankzij de verzoening tussen D66 en ChristenUnie gloort op de honderdste formatiedag wel wat hoop.

De zoektocht naar een nieuw kabinet duurt met het passeren van deze mijlpaal al bovengemiddeld lang en ligt zelfs op medaillekoers. Twee formaties uit de jaren zeventig zijn vooralsnog uit zicht, maar de derde plaats is binnen handbereik. De op-twee-na-langste formatie tot dusver duurde 127 dagen. Met honderd dagen achter de kiezen en nog geen letter op papier is die al gauw ingehaald.

Ook als het weer helemaal misgaat aan de onderhandelingstafel en de onderhandelaars er net als in 1977 nog meer dan eens zo lang over doen, dan nog lijkt een wereldrecord voorlopig ondenkbaar. Zelfs de langste formatie in Nederland staat nog in de schaduw van die van 2010 en 2011 in Belgiƫ. De zuiderburen deden er toen 541 dagen (anderhalf jaar) over om een regering te vormen.

Twee weken na de Kamerverkiezingen van 15 maart rekende informateur Edith Schippers er nog monter op dat er voor de zomervakantie een kabinet op het bordes zou staan. Maar na het stranden van de onderhandelingen van VVD, CDA, D66 met GroenLinks leek het al een hele toer om nog voor de zomer aan levensvatbare onderhandelingen te beginnen.

Nu D66 zijn bezwaren tegen het aanschuiven van de ChristenUnie heeft ingeslikt, kan in ieder geval een serieuze nieuwe formatieronde beginnen. D66-leider Alexander Pechtold heeft nieuwe moed geput. Hij verzekerde donderdag dat er nog voor Prinsjesdag in september een nieuwe ministersploeg aantreedt.