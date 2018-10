Hondenpaspoort wordt vanaf 2020 verplicht

Vanaf 2020 moet iedere hond een paspoort krijgen. Dat zegt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (CU) in een interview met het AD. Ze wil met de maatregel misstanden in de hondenhandel aanpakken.

De krant meldt dat de verplichting voor alle nieuwgeboren pups en geïmporteerde honden geldt. In het paspoort staat onder meer bij welke fokker het dier vandaan komt en welke inentingen het heeft gehad. Volgens Schouten kunnen mensen op die manier „ook zeker weten dat het een hond is uit een betrouwbaar nest, een betrouwbare fokker”.

Schouten zegt dat nog altijd misstanden bij bepaalde fokkers aan het licht komen. „Die in het kader van te veel geld verdienen niet goed met hun honden omgaan. Mijn oproep is dus ook: koop een hond bij een betrouwbare fokker. Als er geen paspoort bijzit dan is er wat aan de hand.”