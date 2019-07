Honden weer welkom in Diemerbos

Het Diemerbos is weer toegankelijk voor honden. Staatsbosbeheer sloot het Diemerbos eind juni, nadat twee honden waren overleden en een twintigtal honden ziek waren geworden na een bezoek aan het bos.

Om de doodsoorzaak te achterhalen onderzocht de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht de dode honden. Het bleek dat één hond waarschijnlijk is overleden door infectie met het besmettelijke canine parvovirus, dat zich via ontlasting en braaksel van honden verspreid. Van de andere hond kon de exacte doodsoorzaak niet achterhaald worden. In beide gevallen is geen directe link gevonden met het Diemerbos, meldt Staatsbosbeheer maandag en kon het bos weer open.

Staatsbosbeheer geeft tevens aan dat de laatste tijd er geen nieuwe ziekmeldingen meer zijn binnengekomen. Verder bleek na onderzoek dat de waterkwaliteit van het Diemerbos goed is. De politie heeft vergiftiging uitgesloten.