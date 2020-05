Honden graven dijken kapot

Honden graven steeds vaker grote kuilen in dijken, die daardoor ernstig verzwakken. Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta) heeft waarschuwingsborden geplaatst langs bekende uitlaatpaden over dijken en beraadt zich op meer maatregelen om het probleem aan te pakken. Hondenbezitters moeten opletten dat hun dier niet in de dijk graaft, aldus het schap.

Tijdens de voorjaarsinspectie van de dijken in Overijssel en Drenthe troffen dijkwachters 184 door honden gegraven kuilen aan. Dat is volgens het waterschap een flinke toename vergeleken met vorig jaar, terwijl de graafschade door muskusratten en konijnen juist afneemt door bestrijdingsmaatregelen.

De grasmat is de beschermingslaag van een dijk. Het wortelstelsel houdt het dijklichaam stevig bij elkaar. Als er schade aan het gras ontstaat, kunnen stukken dijk wegspoelen bij hoogwater of een hevige regenbui. Daardoor zou een dijk kunnen verzakken. Kuilen en gaten in een dijk worden daarom direct hersteld, maar dat kost het schap veel geld, aldus een woordvoerder.