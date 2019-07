Honden Diemerbos vermoedelijk ziek door virus

De honden die in het Diemerbos in Diemen ziek zijn geworden hebben vermoedelijk een virus opgelopen. Tijdens het onderzoek van de politie zijn in ieder geval geen aanwijzingen gevonden dat de honden opzettelijk zijn vergiftigd. Ook is het water in het Diemerbos niet de bron van besmetting. De politie meldt dat verder onderzoek moet uitwijzen welk virus het precies is.

Staatsbosbeheer sloot het Diemerbos eind vorige maand nadat meerdere honden na een bezoek aan het bos ziek waren geworden. Voor zover bekend raakten meer dan twintig honden ziek, waarvan twee zelfs zijn overleden. De politie deed een oproep aan hondenbezitters van wie hun hond ziek is geworden om zich te melden. In totaal kwamen daarna zo’n vijftig tips binnen.