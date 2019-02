Hond krijgt 3D-geprint schedeldak

De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht heeft met succes een hond van een nieuw 3D-geprint schedeldak voorzien. De operatie had eind vorig jaar plaats, maar is nu pas bekendgemaakt. De patiënt is inmiddels thuis en maakt het goed. Het is volgens een woordvoerder voor het eerst dat een dergelijke operatie in Europa is uitgevoerd.

De hond, een Siberische husky, had een tumor in de schedelwand, een osteoom. „De tumor die naar binnen en buiten groeide was zo groot dat de hersenen werden weggedrukt waardoor een nieuw schedeldak nodig was”, legt de universiteit uit.

Op basis van een CT-scan kon een schedeldak voor het dier worden geprint van titanium. „Een belangrijk voordeel van het 3D-printen van een schedeldak is dat het perfect op maat gemaakt kan worden voor het individu, en er kan een rand geprint worden van poreus titanium. Deze rand zorgt ervoor dat het bot kan ingroeien in het implantaat en kan integreren in de schedel”, aldus dierenarts Björn Meij.

De ervaringen die op dit vlak met dieren worden opgedaan, moeten ook mogelijkheden opleveren voor mensen.