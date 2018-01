Hond in opleiding onderschept illegalen

Zijn opleiding tot migratiehond heeft hij nog niet afgerond, maar toch heeft Brady zijn waarde al bewezen. De marechaussee liet vrijdag weten dat Brady drie Afghanen heeft opgespoord die vanuit Hoek van Holland illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken.

Medewerkers van de marechaussee schakelden de hond in, nadat ze van een veerbootmaatschappij een melding hadden gekregen dat vreemdelingen zich mogelijk hadden verstopt in een gereedstaande trailer. Dat bleek inderdaad het geval te zijn.

Twee Afghanen hadden Italiaanse verblijfsvergunningen op zak. Zijn zijn teruggestuurd naar Italië. De derde Afghaan had geen identiteitspapieren. Hij is in vreemdelingenbewaring geplaatst.

De marechaussee verdenkt de chauffeur van de vrachtwagen niet van betrokkenheid bij de poging tot de illegale oversteek.