'Hond die Al-Baghdadi opspoorde was van Nederlander'

De militaire hond die zaterdag hielp bij de jacht op IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi en de wereld overging na een tweet van de Amerikaanse president Trump, is getraind in Nederland. Dat zegt Marco van Hoof, directeur van Hondenadvies Centrum Nederland, tegen Editie NL. "Ik herkende hem meteen."

President Trump plaatste dit weekend een foto van de hond 'die een geweldige klus heeft geleverd bij het opsporen en doden van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi'. Van Hoof herkende de hond meteen. "Ik dacht: die ken ik, die hond heeft hier gezeten", zegt Van Hoof tegen Editie NL. "Deze hond is van mijn locatie in Best op een gegeven moment via Amsterdam getransporteerd naar Amerika. Met dit als gevolg."

"Het is een mannetje van vijf jaar oud. Het is een erg goede hond." Hoewel er in Amerikaanse media berichten verschenen dat het om een vrouwtje zou gaan, werd ook in de Verenigde Staten bevestigd dat de hond een reu, een mannetje, is.