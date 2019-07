Hond Bumper van social media na opleiding

De populaire Rotterdamse politiehond Bumper verdwijnt per september van Instagram en Facebook omdat zijn opleiding tot politiehond dan klaar is. Het socialmediaproject van de hond, die ruim 100.000 volgers op Facebook heeft en 42.000 op Instagram, was bedoeld om zijn opleidingstraject van pup tot politiehond in beeld te brengen.

Omdat Bumper in september klaar is met de opleiding, stopt dan ook het project, laat een woordvoerder van de politie in Rotterdam weten.

Op de bekendmaking van het nieuws volgden al vele teleurgestelde reacties. „Een betere pr-persoonlijkheid heeft de politie nooit gehad”, aldus een van de reacties via Instagram.

Omdat de hond straks „met de grote jongens aan het echte werk gaat”, kan hij geen inkijkje meer geven in het dagelijkse werk, zo licht ‘Bumper’ toe op zijn Facebook-account.