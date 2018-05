Een jong meisje is in Schijndel in haar gezicht gebeten door de hond waarmee zij en haar oma aan het wandelen waren. Ook de oma werd gebeten. Ze zijn beiden voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en waren aanspreekbaar, meldt de politie.

De twee liepen met de aangelijnde hond in de Boomstraat. Wat er met de hond gaat gebeuren, is nog niet bekend. Om dit te bepalen heeft de politie de gemeente ingeschakeld.