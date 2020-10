Hommelkoningin toch op stap en legt honderden kilometers af

Uit nieuw onderzoek blijkt dat hommelkoninginnen afstanden van wel honderden kilometers afleggen. Dat ontdekte de Wageningse bestuivingsonderzoeker Thijs Fijen met de hulp van oplettende vrijwilligers. Deze ontdekking is bijzonder omdat biologen tot nu toe dachten dat hommelkoninginnen in een bepaald gebied bleven. Dat staat op de site Naturetoday.com.

Het trekgedrag van hommels werd per toeval opgemerkt door vogelaars die deelnamen aan vogeltellingen. Het viel sommigen op dat er wel erg veel hommels voorbij vlogen en ze gingen ze tellen. Op een topdag trokken er ruim 11.000 hommelkoninginnen langs een telpost. Naar schatting vlogen ze met een snelheid van dertig kilometer per uur.

Van alle hommels overleven alleen de koninginnen de winter. Waarom ze vervolgens in het voorjaar zo massaal trekken, is nog onbekend. Fijen denk dat een tekort aan nestplekken een rol speelt.

Hoewel exacte cijfers van de hoeveelheid hommels in Nederland ontbreken, zien biologen al jaren het aantal soorten in ons land afnemen. De kennis over de hommeltrek betekent dat we anders om moeten gaan met hun bescherming. „Als hommels inderdaad natuurgebieden verlaten, op zoek naar nieuwe plekken om zich te vestigen, moeten we hen die bieden”, zegt Fijen.