HolyBe biedt platform voor lhbti-jongere

Onder de naam HolyBe gaat vrijdag een online platform van start gericht op christelijke lhbti-jongeren.

Het platform is een initiatief van LCC Plus Projecten. Deze alliantie van christelijke organisaties richt zich op „sociale acceptatie van lhbt’ers in christelijke kring”, waarbij ruimte wordt gezien voor homoseksuele relaties.

HolyBe wil een plek bieden waar lhbti-jongeren vanaf 12 jaar „elkaar kunnen bemoedigen omtrent thema’s als seksuele diversiteit en geloof.” Diverse jongeren vloggen over „hun eigen leven, hun vragen en zoektocht. Tieners kunnen zo rolmodellen vinden en ook reageren en vragen stellen”, aldus het platform. Een van de vloggers is Gerard, een „homo op de Biblebelt” die een relatie heeft. Vlogger Lindy gaat in op het thema ”gender en seksualiteit”.

De orthodox-christelijke organisatie Hart van Homo’s, die niet in het initiatief participeert, heeft ook een website, gericht op jongeren in reformatorische, gereformeerde en evangelische kring.