„Holterberg lijkt ’s zomers wel de P. C. Hooftstraat”

Het wonen in het bos van de Holterberg vindt Geeske Hagen prachtig. Maar het heeft ook schaduwkanten. „In de winter is hier niets te beleven en moet je er zelf op uit gaan. En ’s zomers in de weekenden is het hier heel druk. Soms lijkt het de P. C. Hooftstraat wel.”

Deze vrijdag is het rustig op het stukje Pieterpad dat achter het huis van Geeske Hagen (62) loopt. Enkele fietsers suizen over het asfaltpad dat het stoffige Pieterpad kruist. Een aantal wandelaars komt over de zanderige weg aangelopen. Een paar Duitse jongeren zijn druk met elkaar in gesprek. „Je kunt precies zien wanneer de trein in Holten of Nijverdal is aangekomen”, vertelt Hagen. „Ze lopen dan van het ene naar het andere station over dit pad.”

Verder is het stil tussen de Sallandse bomen. Zelfs de vogels laten in het gemengde bos amper van zich horen. Op de dagkampeerplaats van Staatsbosbeheer komt een bruidspaar in een oude witte Volvo Amazon aangereden, het fotografenstel erachter.

Hagen en haar man, Dirk Jansen (62), wonen al ruim dertig jaar in hun huis op de Holterberg. „We zochten een woning dicht bij de snelweg en tussen Deventer, waar ik werkte, en Lochem, waar mijn man werkte. We hebben een jaar gezocht en toen dit huis gekocht, met de 2,5 hectare bos eromheen. Het wonen hier is me meegevallen. Elke vroege morgen loop ik met de hond door het bos. Ik kom bijna niemand tegen.”

Voor- en nadelen

Aan de overkant van het Pieterpad ligt het bos van de rijke textielbaronnen Ter Horst uit Rijssen. Zij wilden dat hun perceel in 2004 geen onderdeel zou worden van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. „Ik weet niet precies waarom”, zegt Hagen. Ze weet evenmin welke voor- en nadelen het heeft dat hun stuk grond wel deel uitmaakt van de Sallandse Heuvelrug. „Wel wordt er geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van dit gebied.”

En daarvan ondervinden Hagen en Jansen steeds meer nadelen. „In de dertig jaar dat wij hier wonen, is het toerisme enorm toegenomen. Iedereen heeft natuurlijk het recht om te recreëren. Maar met name avond- en nachtactiviteiten gaan ten koste van de rust van het gebied, zoals de Diepe Hel Holterbergloop, een wedstrijd in de nacht van 27 op 28 oktober. Daar verzetten wij ons tegen.”

Het echtpaar is ook bezorgd over het overheidsstreven om het aantal overnachtingen op de Sallandse Heuvelrug te laten toenemen met enkele honderdduizenden. „’s Zomers rijden er in het weekend over de weg veel cabrio’s, oude auto’s en motoren langs. En op het Pieterpad is het dan net zo druk als in de Amsterdamse P. C. Hooftstraat.”

Sommige toeristen misdragen zich. „Ze poepen in het bos. In de zomer ligt er gewoon een rijtje hoopjes met toiletpapier erop. Enkelen openen zelfs ons hekje en doen het op ons perceel. En onze hond eet, net als andere honden, mensenpoep op. Smeriger kun je het niet bedenken.”

Een paar jaar geleden streed Hagen als voorzitter van de Kring Bewoners Holterberg tegen de clandestiene aanleg van een mountainbikepad in het gebied van Staatsbosbeheer. Met succes, want het pad werd weer dichtgegooid. „Veel groepen mountainbikers waren destijds ook vrij grof als ze wandelaars tegenkwamen op paden waar zij niet mochten fietsen. Tegenwoordig zijn ze stukken vriendelijker.”

Lichtvervuiling

Hagen mist in de winter de reuring van een bewoonde omgeving nog weleens. „Ik kijk hier alleen tegen bomen aan. Dan trek ik er zelf op uit om dingen te ondernemen.” Haar man is helemaal weg van zijn woonplek. Dirk Jansen: „Ik vind het hier fantastisch. Als ik ’s avonds met de hond het bos in trek, is er geen lichtvervuiling. Alleen die van het oprukkende Rijssen.”

zomerserie Parkbewoners

Op bezoek bij mensen die in een nationaal park wonen. Deel 5: de Sallandse Heuvelrug.