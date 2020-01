Holocaustmonument in Rotterdam weer afgebroken

Het holocaustmonument Levenslicht dat donderdagavond is onthuld in Rotterdam, wordt vrijdag weer afgebroken. De 104.000 lichtgevende stenen verhuizen naar 170 gemeenten in het land. Daar is het kunstwerk van Daan Roosegaarde tussen 22 januari en 2 februari opnieuw te zien, maar dan in een kleinere versie.

Gemeenten met een holocaustverleden konden tegen betaling van 2000 euro deelnemen aan het tijdelijke monument. Elke deelnemende gemeente krijgt nu ruim 600 stenen en een zuil die ultraviolet licht uitstraalt, waarmee het kunstwerk nagebouwd kan worden. Na afloop van de herdenkingsperiode gaan de zuilen terug naar de kunstenaar. De gemeenten mogen de stenen houden en er eventueel een nieuwe herdenkingsbestemming aan geven, aldus het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

De 104.000 stenen staan voor het totaalaantal holocaustslachtoffers in Nederland.