Holleeder: ze hebben allemaal meegeprofiteerd

„Niemand in mijn familie heeft na de ontvoering van Heineken nog armoe gehad. Nu doen ze allemaal net alsof het verschrikkelijk was, maar ze hebben allemaal meegeprofiteerd.”

Dat zei Willem Holleeder maandag op de vijftigste dag van zijn strafzaak bij de bespreking van zijn persoonlijke omstandigheden. De rechtbank rondde daarmee de inhoudelijke behandeling van zijn zaak af.

Holleeder keek terug op „best moeilijke dagen. Ik heb mijn best gedaan het allemaal zo goed mogelijk uit te leggen. Maar ik ben realistisch: ik ben wel Willem Holleeder. Daar hebben de mensen toch een beeld van.”

De dag stond voor een belangrijk deel in het teken van het getuigenverhoor van Peter R. de Vries over de bandopname van een gesprek dat hij in 2011 voerde met Holleeder. Eind december stapte De Vries met de band, waarop Holleeder volgens De Vries praat over zijn relatie met andere criminele kopstukken, naar justitie.

Het telefoongesprek volgde op een vertrouwelijke brief van Holleeder, waarin die onder meer stelde te worden bedreigd door de advocaten van Dino Soerel. Daarbij zou zijn geëist dat Holleeder een verklaring zou afleggen die Soerel zou ontlasten. Het advocatenkantoor heeft die beschuldiging al eerder als onzin betiteld.

Voor de rechtbank zei De Vries dat hij uit veiligheidsoverwegingen besloot vorige week met de opname naar de media te stappen. „Holleeder zegt erop dat hogere machten in het spel zijn die hij ook niet in de hand heeft, dat zijn leven in gevaar kan komen en ik nog geen duizendste weet van wat werkelijk speelt”, zei hij. „Ik dacht: het is veiliger als de inhoud van de tape niet te lang boven de markt hangt.”

Holleeder weigerde - net als vorig jaar toen zijn brief al aan de orde was - te praten over de bedreiging of over Soerel. Volgens zijn advocaat Sander Janssen heeft de opname „niets aan het licht gebracht wat nog niet bekend was”. Het woord liquidaties valt volgens hem „nul keer”. Ook blijkt volgens hem uit niets dat Holleeder, Soerel en Stanley Hillis een driemanschap vormden dat moorden liet plegen, zoals justitie veronderstelt.

Het proces gaat 14 februari verder. Dan spreken de aanklagers de strafeis uit.