’Holleeder was ‘windenmeewaaier’

Willem Holleeder was in het criminele milieu een ‘windenmeewaaier’ en een slachtoffer van de omstandigheden. Dat heeft crimineel Mink K. deze zomer als getuige gezegd in de strafzaak tegen ‘de Neus’.

De rechtbank citeerde maandag uit de verklaringen van K. Die noemde de tragiek van Holleeder dat hij „na zijn straf te hebben uitgezeten voor de Heinekenontvoering een nieuw leven wilde, dat toch een andere wending nam”.

Dat zou zijn gebeurd doordat zijn voormalige ‘bloedgabber’ Cor van Hout zich tegen de afspraken in opnieuw op het boevenpad begaf en vijanden maakte. Volgens K. werden de twee Heinekenontvoerders destijds als één gezien. Na de eerste aanslag op Van Hout in 1996 had ook Holleeder een groot probleem, aldus K.

Volgens hem was Holleeder een dominante, manipulatieve en sociopathische man, maar niet degene die in de onderwereld aan de touwtjes trok.

De getuigenis van K. was een van de laatste onderdelen bij de behandeling van de moord op vastgoedman Willem Endstra. Donderdag gaan de advocaten van Holleeder de rechtbank vragen het voorarrest van ‘de Neus’ in die zaak wegens gebrek aan bewijs op te heffen.

Vanaf vrijdag staat de moord op John Mieremet centraal. Die werd in 2005 doodgeschoten, nadat eerder een poging hem om te brengen was mislukt.