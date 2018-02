Holleeder voelde in 2013 nattigheid

Willem Holleeder vreesde begin 2013 dat zijn zussen met justitie in gesprek waren. Aanleiding was de deal die zijn zus Sonja met de autoriteiten sloot over de afwikkeling van de criminele nalatenschap van Cor van Hout, zei ‘De Neus’ op de derde dag van zijn strafzaak.

Holleeder vond de transactie laag vergeleken met de waarde van met name de panden op de Alkmaarse Achterdam, die eigendom van Van Hout waren. Volgens hem hield zijn zus daar 9 miljoen euro aan over. „Ik dacht: 1,1 miljoen op 9 miljoen: daar moet iets tegenover staan. Hier is iets geregeld, dat kan niet anders.”

Van het „drukken en dreigen” dat Holleeder deed om erachter te komen hoe het zat, was twee jaar later bijna heel Nederland getuige. Toen werden fragmenten uit het (opgenomen) gesprek met zijn zus Sonja publiekelijk gemaakt.

Het leverde ‘De Neus’ kwalificaties als ‘psychopaat’ op, memoreerde rechtbankvoorzitter Frank Wieland vrijdag. „Maar dat ben ik niet”, zei Holleeder. „Ik ben een jongen van de straat, ik schreeuw. Zo ben ik opgevoed. Ik wilde weten wat voor spelletje Sonja speelde. Ik voelde dat ze loog. Ik schreeuwde uit onmacht.”

Dat hij er uiteindelijk niet achter kwam wat er precies speelde, „heb ik ook aan mezelf te wijten’, aldus Holleeder. ,,Ik heb steeds gedacht: het is wel familie hè. En tegen mezelf gezegd: ‘Ja Neus, niet paranoia worden nou’.”

Holleeder zei „nog steeds niet te begrijpen” waarom met name zijn zus Sonja bij justitie „allerlei onwaarheden” heeft verkondigd. „Ik heb haar nooit iets aangedaan, zelfs niet tijdens al die leugens. Ik hou van haar, nog steeds”, zei hij in een korte emotionele uitbarsting.

‘De Neus’ maakte de rechtbank in de eerste week van zijn strafzaak vooral duidelijk dat hij niet het kopstuk in de onderwereld is waarvoor hij wordt aangezien. „Ik ben een boef, geen beest”, zei hij. Ook was hij „onderdanig” aan erkende zware criminelen als Sam Klepper en John Mieremet.

Het was weliswaar begonnen met de ontvoering van Heineken, maar daarna wilde hij uit de misdaad. „Mijn plan was mijn geld wit te krijgen en uit de onderwereld weg te komen”, aldus Holleeder.

Maandag gaat zijn proces verder.