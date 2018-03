Holleeder ‘uitgelaten’ na moord op Van Hout

Willem Holleeder was direct na de moord op zijn vroegere ‘bloedgabber’ Cor van Hout „blij en uitgelaten”. Dat zei getuige Sandra den Hartog donderdag in het proces tegen Holleeder.

Cor van Hout werd op 24 januari 2003 in het centrum van Amstelveen geliquideerd. Robert ter Haak, een kennis van Van Hout, werd eveneens geraakt en bezweek later aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie houdt Holleeder verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van Van Hout en Ter Haak.

Op de dag van de dubbele moord gedroeg Holleeder zich „jolig”, verklaarde Sandra. „Ik zei dat het heel erg was. Hij vond het helemaal niet erg en zei: weet je hoelang dit geduurd heeft?” Daar maakte hij een gebaar bij alsof hij een pistool vasthield, verklaarde de getuige. Van Hout overleefde eerder twee moordaanslagen.

Holleeder en Van Hout ontvoerden in 1983 biermagnaat Freddy Heineken. In de jaren negentig raakten zij gebrouilleerd. Holleeders oudste zus Sonja was de partner van Van Hout. Zowel zij als haar zus Astrid zien Willem als de organisator van de moord op Van Hout.

Sandra heeft verklaard dat Holleeder, met wie zij vanaf media 2001 een relatie had, meer dan eens heeft aangekondigd dat bepaalde personen eraan zouden gaan. Dat ging onder meer om Thomas van der Bijl en Willem Endstra, die beiden zijn geliquideerd. Holleeder zag hen als verklikkers omdat zij met de politie praatten.