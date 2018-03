Holleeder trekt volle zaal aan Parnassusweg

De zaal in het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam waar belangstellenden sinds vrijdag het proces tegen Willem Holleeder via een videoverbinding kunnen volgen, is „een groot succes”. In verband met de toeloop is het aantal stoelen is er in de loop van de dag uitgebreid van 80 naar 95, zei rechtbankvoorzitter Frank Wieland.

De rechtbankvoorzitter grapte tegen Holleeder „dat veel mensen het kennelijk toch interessant vinden dit proces mee te maken, zonder dat ze u op de rug kunnen zien”. De drukte bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp blijft ondanks de extra zaal onverminderd groot. Ook hier besloten vrijdag opnieuw tientallen mensen de strafzaak tegen ‘De Neus’ bij te wonen.