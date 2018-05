„Holleeder niet in nauw door tapes Astrid”

Willem Holleeder is vrijdag niet in het nauw gekomen tijdens het getuigenverhoor van zijn zus Astrid. De nieuwe bandopnamen van gesprekken met haar broer, die ze na de start van het proces aanbracht bij justitie, bevatten niet het explosieve materiaal dat ze zelf vooraf had aangekondigd. „Niets nieuws onder de zon”, constateerde Holleeders raadsman Sander Janssen na afloop.

Van enige invloed op het proces is volgens hem geen sprake. „Berichten als zou ‘de genadeklap’ worden gegeven zijn onzin.” De verklaringen van Astrid Holleeder zijn volgens hem net zo gemakkelijk belastend als ontlastend uit te leggen. „En dat zag je vandaag voortdurend terug in de rechtszaal.”

Astrid Holleeder barstte vorige maand in tranen uit, toen ze in de rechtszaal de vondst van de banden uit de doeken deed. Het waren emoties „omdat hij weet dat het nu klaar voor hem is”, zei ze huilend. Maar de door haar voorspelde ‘nekslag’ bleef uit. Voor Astrid Holleeder is de inhoud van haar bandjes door de manier waarop haar broer praat en communiceert klip en klaar. „Maar wat ik hoor en wat hij hoort, is nog altijd niet wat jullie horen”, constateerde ze.

Zij botste naarmate de dag vorderde steeds vaker met haar broer, die haar beschuldigde van leugens en haar hoofdschuddend uitmaakte voor een „ouwerwetse fantast”. „Astrid heeft in deze gesprekken voortdurend in haar hoofd dat ze me opneemt”, zei hij. „Ik weet dat niet. Ze vult het allemaal maar in en probeert me een kant op te duwen.”

De rechtbank brak het verhoor voortijdig af vanwege de duur ervan. Het vervolg is op 29 mei. Volgens Janssen zijn ook dan geen spectaculaire verrassingen te verwachten.

Het proces gaat dinsdag verder met het verhoor van Peter R. de Vries. Vanaf volgende week donderdag buigt de rechtbank zich over de moorden waarvan ‘De Neus’ wordt verdacht. Als eerste komt dan de liquidatie van Cor van Hout aan de orde.