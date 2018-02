Holleeder: mijn plan is mislukt

Willem Holleeder was „al een heel eind op weg naar de bovenwereld’, toen vastgoedman Willem Endstra in 2004 werd doodgeschoten. Het was het moment dat zijn droom in duigen viel, zei hij donderdag op de tweede dag van zijn strafproces. ,,Mijn interesse was mijn geld wit te krijgen en afscheid te nemen van de onderwereld. Dat was mijn plan. En dat is mislukt.”

Ruim (toen nog) 8 miljoen gulden had Holleeder medio jaren negentig bij Endstra geïnvesteerd, na de zakelijke ontvlechting van zijn eigen belangen en die van Cor van Hout. Zwart geld, maar dat deerde Endstra niet, aldus ‘De Neus’. Endstra nam volgens hem „voortdurend” geld aan van criminelen om te beleggen. En bleef dat doen, ook toen hij na augustus 2002 steeds dieper in de problemen raakte. Destijds noemde John Mieremet hem in De Telegraaf de ‘bankier van de onderwereld’.

„Ik heb hem bij herhaling gewaarschuwd het niet te doen, maar hij bleef ook daarna geld aanpakken”, aldus Holleeder. „Het was een hele slimme man, maar dat heb ik nooit begrepen. Een kind snapte dat dat verkeerd moest aflopen.”

Holleeder benadrukte donderdag tijdens zijn tweede procesdag meermalen hoe hij na het uitzitten van zijn straf voor de Heinekenontvoering - en met het nooit teruggevonden losgeld - de stap naar de bovenwereld wilde maken. Eerst investeerde hij samen met mede-ontvoerder Cor van Hout in een cocaïnelijn, vervolgens in gokhallen en vastgoed op de Amsterdamse Wallen en de Alkmaarse Achterdam.

Aanvankelijk gebeurde dat via bedrijven van Rob Grifhorst, de in 2014 overleden ondernemer en vriend van Van Hout die de criminele gelden belegde. Later stapte Holleeder naar Endstra.

Holleeder werd voor de vastgoedman „het wagonnetje” naar de onderwereld, zei hij donderdag. Hij onderhield de lijnen met criminelen als John Mieremet en Sam Klepper, die tientallen miljoenen bij Endstra hadden uitstaan. „Ik was zijn spreekbuis”, zei Holleeder.

Vrijdag gaat zijn proces verder.